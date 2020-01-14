Новые станции московского метро впервые оборудовали панелями из инновационного материала

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Станции "Авиамоторная" и "Лефортово" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро впервые оборудовали панелями из инновационного материала - стеклофибробетона, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московская фабрика "Фиброль" изготовила почти 1000 панелей из инновационного материала стеклофибробетон площадью свыше 2080 кв. м для отделки вестибюлей станций Большой кольцевой линии - "Авиамоторной" и "Лефортово". Это первое применение элементов из этого материала при отделке станций метро на территории РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что панелями облицованы колонны подземных вестибюлей, кассовых залов и наземный вестибюль. "Инновационный материал изготавливается на московском предприятии при помощи роботов - технология конвейерного производства позволяет обеспечить высочайшее качество изделий. Роботизация является одним из основных направлений развития современной промышленности, и московские производители следуют этому мировому тренду", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Стеклофибробетон - высокотехнологичный материал с высокими показателями пластичности, прочности и устойчивости к внешним воздействиям. Впервые этот материал был использован при создании криволинейных форм фасада Ледяной пещеры в парке "Зарядье". При создании панелей используется уникальная рецептура бетона со стекловолокном, разработанная российскими специалистами.

Обкатка технического поезда от станции БКЛ метро "Авиамоторная" до станции "Лефортово" завершилась в середине декабря прошлого года.