Инвесторы арендовали в 2019 году у Москвы в 2,5 раза больше недвижимости, чем годом ранее

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Инвесторы арендовали тысячу объектов городской недвижимости в Москве в 2019 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"В 2019 году город реализовал на торгах по аренде тысячу объектов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в два с половиной раза. Общая площадь помещений составила свыше 140 тыс. кв. м, объем заключенных договоров - более 1,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что наибольшей популярностью пользовались помещения в Центральном, Южном и Юго-Западном округах, причем, самыми востребованными были объекты площадью от 80 до 250 кв. м.

Ефимов добавил, что по результатам торгов в прошлом году итоговая цена лота превышала начальную в среднем на 95%, на каждый объект претендовало примерно шесть участников. "Эти показатели - абсолютный рекорд по аукционам на право заключения договоров аренды с начала запуска торгов в 2011 году. Такого эффекта удалось добиться, в первую очередь, благодаря увеличению количества объектов, подготовленных к реализации на аукционах. Также впервые были организованы повторные торги, на которых недвижимость выставлялась со скидкой 30%", - добавил заммэра.

Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман сообщил, что в 2019 году на торгах в Москве было реализовано семь объектов по программе льготной аренды "1 рубль за 1 кв. м в год". В частности, инвесторы арендовали два объекта культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, - Фряновскую шерстопрядильную мануфактуру Г.В. и М.В. Залогиных XVIII-XIX веков и главный дом городской усадьбы XIX века в Кропоткинском переулке, а также пять зданий общей площадью 5,85 тыс. кв. метров для размещения частных школ и детских садов. Общий размер годовой арендной платы составил 105,27 млн руб.