Храму святителя Николая в центре Москвы вернут дореволюционный облик

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проект по сохранению храма святителя Николая в Нововаганьковском переулке согласовали в Москве, планируется провести его реконструкцию и воссоздать исторический облик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Храм святителя Николая на Трех Горах в Нововаганьковском переулке будет отреставрирован и частично воссоздан по историческому облику. Храм в его современном состоянии нуждается в реконструкции: фундамент церкви деформирован, имеются трещины на цоколе, инженерные коммуникации требуют обновления. Также отмечается значительная утрата первоначального кирпичного и белокаменного декора. Согласованным проектом предусмотрено возвращение здания к облику, сложившемуся к 1917 году", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Храм по адресу Нововаганьковский переулок, д. 9, стр. 1 в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы является объектом культурного наследия. Существующий облик храма сложился в результате ряда перестроек и трансформаций. Более поздние конструкции и наслоения краски и штукатурки будут убраны. На основе архивных данных планируется воссоздать купол восьмерика и верхние ярусы храмовой части, исторический иконостас и киоты, будут также отреставрированы наличники и другие декоративные элементы.

После окончания работ в здании храма будут расположены церковная и свечная лавки, молельный зал, алтарная часть и другие помещения. Также предусмотрен комплекс мер для обеспечения беспрепятственного доступа всех маломобильных групп населения: оснащение входных групп пандусами, предоставление специального сопровождения во время посещения храма.