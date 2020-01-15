{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Храму святителя Николая в центре Москвы вернут дореволюционный облик

Здание является объектом культурного наследия

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проект по сохранению храма святителя Николая в Нововаганьковском переулке согласовали в Москве, планируется провести его реконструкцию и воссоздать исторический облик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Храм святителя Николая на Трех Горах в Нововаганьковском переулке будет отреставрирован и частично воссоздан по историческому облику. Храм в его современном состоянии нуждается в реконструкции: фундамент церкви деформирован, имеются трещины на цоколе, инженерные коммуникации требуют обновления. Также отмечается значительная утрата первоначального кирпичного и белокаменного декора. Согласованным проектом предусмотрено возвращение здания к облику, сложившемуся к 1917 году", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Храм по адресу Нововаганьковский переулок, д. 9, стр. 1 в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы является объектом культурного наследия. Существующий облик храма сложился в результате ряда перестроек и трансформаций. Более поздние конструкции и наслоения краски и штукатурки будут убраны. На основе архивных данных планируется воссоздать купол восьмерика и верхние ярусы храмовой части, исторический иконостас и киоты, будут также отреставрированы наличники и другие декоративные элементы.

После окончания работ в здании храма будут расположены церковная и свечная лавки, молельный зал, алтарная часть и другие помещения. Также предусмотрен комплекс мер для обеспечения беспрепятственного доступа всех маломобильных групп населения: оснащение входных групп пандусами, предоставление специального сопровождения во время посещения храма.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгортур организовал отдых в новогодние праздники для более 1 тыс. детей-сирот
Кроме того, для детей организовали новогодние представления, экскурсии и другие развлекательные мероприятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС