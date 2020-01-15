Свыше 9 тыс. деревьев сдали на переработку с начала акции "Елочный круговорот" в Москве

МОСКВА, 15 января /ТАСС/. Жители Москвы сдали на переработку свыше 9 тыс. новогодних деревьев с момента старта ежегодной акции "Елочный круговорот". Об этом в среду сообщила заместитель руководителя "Мосприрода" Вера Струкова.

"В этом году акция впервые проходит с 5 января по 1 марта. На данный момент горожане сдали свыше 9 тыс. новогодних деревьев <...> В первый год акции, в 2016 году, сдали москвичи всего 300 деревьев. Среди них: ели, пихты, сосны", - сообщили Струкова.

"На данный момент в рамках акции у нас более 400 пунктов приема новогодних деревьев. Теперь у каждого москвича есть шанс утилизировать ель бесплатно", - сказала Струкова.

После переработки елки и сосны измельчат в щепки, которые можно использовать в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров, где содержатся животные. Основные цели акции "Елочный круговорот" - правильная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания к проблеме раздельного сбора отходов.