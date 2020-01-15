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МЭР проверит информацию о потере Росреестром данных парковочных резидентов в Москве

Ранее Росреестр сообщал, что увеличение сроков предоставления услуг, в том числе связанных с выдачей разрешений на парковку, произошло из-за резко возросшего количества запросов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ проведет проверку в связи с сообщениями СМИ о том, что Росреестр потерял часть базы данных владельцев недвижимости в Москве, из-за чего горожане столкнулись с отказом в выдаче разрешений на резидентную парковку. Об этом журналистам в среду сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Любые такие сообщения мы всегда проверяем, конечно, обязательно", - сказал он.

Во вторник Росреестр сообщал ТАСС, что устранил проблему с передачей данных о парковочных разрешениях в Москве. Отмечалось, что увеличение сроков предоставления услуг, в том числе связанных с предоставлением разрешений на парковку, стало следствием появления очереди, вызванной резко возросшим количеством запросов (свыше 75 млн обращений в ноябре 2019 года). На ситуацию повлияло и существенное сезонное увеличение (на 30-40% к концу года) объемов запрашиваемых сведений от всех участников рынка недвижимости.

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