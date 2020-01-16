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Студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в Москве 25 и 26 января

Каждые 15-20 минут с 10:00 до 20:30 от станции метро "Парк Победы" до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Студенты всех российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января в честь празднования Татьянина дня. К празднику в музее подготовили специальную программу, посвященную подвигам молодежи в годы Великой Отечественной войны, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Экскурсионную программу посвятят подвигам школьников и студентов в годы Великой Отечественной войны. Гости музея услышат о подвиге подольских курсантов - учащихся подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, которые обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве. Гиды расскажут о Зое Космодемьянской, которая пошла на войну добровольцем, только окончив школу, историю разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага в Берлине в 1945 году", - говорится в сообщении.

В зале "Конев" музейного кинотеатра 25 января в 14:00 можно будет посмотреть на большом экране драматический фильм режиссера Петра Тодоровского "Какая чудная игра". В это же время в Зале полководцев 25 и 26 января начнутся концертные программы, где ребята услышат песни военной тематики, например, "Последний бой", "Песнь о солдате", "Мир без войны".

Бесплатные экскурсии по диорамному комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в эти дни в 12:00 и 16:00. Место сбора - у экскурсионного бюро на нулевом этаже. Для удобства гостей каждые 15-20 минут с 10:00 до 20:30 от станции метро "Парк Победы" до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы, уточняется в сообщении.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

Музей Победы - часть мемориального комплекса на Поклонной горе. В нем хранится порядка 300 тыс. экспонатов. На открытых площадках музея представлено около 400 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ века. В состав музейного комплекса входят основная экспозиция, диорамный комплекс, Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерная художественно-историческая панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественная галерея и четыре кинозала.

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