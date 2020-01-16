Москва за начало зимнего сезона применила в 12,5 раз меньше реагентов, чем в прошлом году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около 16 тыс. т противогололедных материалов (ПГМ) применили на дорогах Москвы за малоснежное начало зимнего сезона 2019-2020 годов, что в 12,5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента ЖКХ.

Собеседник агентства уточнил, что экономия противогололедных материалов в связи с погодными условиями составила более 130 тыс. т. Данные остатки будут использованы в текущем году, так как срок хранения составляет 2 года.

"В осенне-зимний период 2019 года, с 15 октября по 31 декабря, в Москве производилась обработка дорог жидким противогололедным материалом, а также обработка тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий комбинированным ПГМ. Общий объем использованных ПГМ за указанное время составил 16 тыс. т, что в 12,5 раз меньше, чем за аналогичный период 2018 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе департамента ЖКХ добавили, что расчет потребности закупки противогололедных материалов произведен на основании площади объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города. На данный момент общая потребность на зимний сезон составляет 550 тыс. т.

"Москва - один из самых северных мегаполисов мира. Нью-Йорк, который по площади в 2 раза меньше Москвы, закупает противогололедных материалов в 2 раза больше, чем Москва. Если брать более северные города, такие как Осло в Норвегии, площадь которого почти в 6 раз меньше Москвы, то там объем закупаемых противогололедных материалов на 1 кв. км в 3 раза больше чем в Москве, при этом стоимость закупки 1 т материалов в 2 раза выше", - сказали в пресс-службе департамента.

Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств зимой, а также принимая во внимание мировую практику, с 2010 года на территории города применяется специально разработанная "Технология зимней уборки улиц".

"Среди основных принципов применяемой технологии - строгая дифференциация противогололедных составов. Жидкие ПГМ - для сплошной обработки проезжей части, при температуре до -10 градусов; твердые ПГМ - для сплошной обработки проезжей части и на объектах первоочередной обработки (эстакады, спуски, подъемы, наиболее аварийные участки дороги, дороги вблизи объектов социальной сферы) при температуре ниже -10 градусов; комбинированные ПГМ для сплошной обработки тротуаров, территорий у объектов социальной сферы, а также дворовых территорий", - пояснили в пресс-службе департамента.

Рекордно теплый декабрь

Ранее руководитель учреждения Александр Орешкин сообщил ТАСС, что в течение первого месяца зимнего сезона фиксировалось превышение уровня температуры воздуха от установленных норм в несколько раз, было побито несколько температурных рекордов. Схожие температурные показатели при отсутствии снега в Москве ранее наблюдали 13 лет назад.

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" получают рекомендации для проведения работ по обслуживанию и содержанию дорог. В условиях установившейся на долгий срок положительной температуры воздуха в Москве при проведении работ по мойке дорожных знаков, инженерных сооружений и металлических барьерных ограждений используется минимальное количество воды.

Зимний период 2017-2018 годов вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный в столице: уровень осадков составил 252 сантиметра. За это время на Москву обрушилось шесть мощных снегопадов. В самую снежную за последний период зиму с декабря 2017 года по март 2018 года суммарный вывоз снега составил 39,9 млн кубометров, что было вдвое больше, чем за зимний период 2015-2016 года.

В тех условиях нагрузка на снегосплавные пункты была превышена в три раза, а цикличность некоторых технологических операций в короткие периоды времени возросла до пяти раз. Так, 4 февраля 2018 года в день самого массивного за историю метеонаблюдений снегопада в Москве, комплекс городского хозяйства задействовал 15 тыс. единиц различной снегоуборочной техники, а также примерно 70 тыс. рабочих. В среднем, в дни умеренно сильного снегопада на улицы выходит от 7 до 10 тыс. единиц техники.

Минувшая зима в Москве выдалась не столь снежной и холодной, как в предыдущие годы. Объем выпавшего снега в Москве в сезоне 2018-2019 годах достиг 183 см, что является минимальным показателем по сравнению с обильными на осадки тремя предыдущими сезонами.