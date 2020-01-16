Часть проезда Девичьего поля в Москве перекроют в связи с подготовкой к военному параду

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участок проезда Девичьего поля в Москве перекроют несколько раз в январе в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади. Об этом сообщается в четверг в Twitter "Московский транспорт".

"В связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 20, 22, 24, 27, 29 и 31 января с 7:00 до 08:30 мск будет полностью перекрыт участок проезда Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком", - говорится в сообщении.