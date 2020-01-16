В Москве впервые запущен эксперимент по видеонаблюдению за недоношенными новорожденными

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Эксперимент по установке камер видеонаблюдения в кувезах для недоношенных новорожденных детей впервые запущен в перинатальном центре московской городской больницы № 24. Если проект будет востребован и оценен жителями, его распространят на другие больницы, сообщила в четверг журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В Москве впервые запущен эксперимент по организации видеонаблюдения за кроватками недоношенных новорожденных. Благодаря этому позитивному эксперименту в перинатальном центре больницы № 24 родители, у которых нет возможности постоянно находиться рядом со своим ребенком, могут наблюдать за ним с помощью смартфона в режиме онлайн", - сказала она.

Видеотрансляция осуществляется круглосуточно семь дней в неделю. Для получения доступа к ней родители должны заполнить заявление и указать свое имя и дату рождения, данные паспорта, мобильный телефон и электронную почту, имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на трансляцию родители получат по электронной почте.

"Согласно правилам эксперимента, хранение видео осуществляться не будет. Также родителям нельзя будет выкладывать скриншоты с видеотрансляции в социальных сетях, а передавать ссылку на трансляцию можно будет только ближайшим родственникам. При подаче заявления в будний день в рабочие часы доступ будет предоставлен в тот же день. Если заявление родители подадут вечером или в выходной день, доступ будет предоставлен им утром в ближайший рабочий день", - добавила заммэра.

Также Ракова отметила, что решение о возможности открытия родителю доступа к трансляции принимается заведующим отделением или лечащим врачом новорожденного по результатам оценки состояния здоровья ребенка. Доступ к трансляции получат родители детей, вес которых составляет более 1 кг и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. В случае ухудшения здоровья ребенка трансляция прекращается, о чем немедленно предупреждают родителей.