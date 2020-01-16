Строительство моста через Москву-реку для МЦД-1 завершится до июня 2020 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Строительство нового моста через Москву-реку для МЦД-1 завершится во втором квартале 2020 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"На Белорусском направлении МЖД в районе Москва-Сити завершена сборка арочного пролетного строения нового железнодорожного моста через Москву-реку, по которому будут курсировать поезда МЦД-1 <…> Это второй новый мост-близнец на участке от станции Фили до Белорусского вокзала. Его конструкция аналогична первому сооружению, возведенному в рамках проекта по организации ускоренного движения между Москвой и Одинцово", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по гидроизоляции объекта, сооружению подпорных стенок для устройства земляного полотна, затем железнодорожники начнут укладку путей. Решение о строительстве моста принято ОАО "РЖД" совместно с правительством Москвы в целях организации перспективных диаметральных маршрутов и реализуется на паритетной основе.