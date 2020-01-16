Собянин: электронные медкарты к концу года по ряду показателей станут лучшими в мире

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Электронные медицинские карты пациентов поликлиник Москвы к концу года по многим показателям будут считаться лучшими в мире. Единая платформа объединит в себе данные разных медицинских структур, включая научные центры и лаборатории, сообщил в четверг на пленарном заседании ежегодной Ассамблеи "Здоровая Москва" мэр столицы Сергей Собянин.

"К концу этого года наша медицинская электронная карта будет одной из лучших в мире с точки зрения межведомственной, внутри организованной системы. Также система будет лучшей с точки зрения взаимодействия различных городских структур: поликлиник, научных центров, лабораторий", - сказал он.

По словам Собянина, на базе поликлиник уже создана электронная карта пациента.

"Она ведется и модернизируется на протяжении нескольких лет. Сегодня 10 млн электронных карт находятся в нашей базе, мы начали туда загружать жалобы пациентов, диагнозы, лабораторные исследования, завтра уже туда можно будет загрузить дневник пациента, все собственные показания. Также туда через некоторое время можно будет загрузить данные с гаджетов, но это лишь видимая чисть работы. Глубинная система - это прошивка всех этих систем", - отметил мэр.

С 14 января пациенты поликлиник Москвы получили доступ к своим электронным медицинским картам. В электронную медицинскую карту загружены протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, выписки из стационаров, заключения радиологических исследований. Кроме того, в течение 2020 года в системе начнут отображаться выданные направления и записи на прием, рецепты, прививочные карты детей, результаты диспансеризации, информация о вызовах скорой помощи. Также власти Москвы работают над мобильной версией электронной карты.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне №75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы Ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия Ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.