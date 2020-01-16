Власти Москвы выставили на торги аренду части усадьбы Шубиных в центре города

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукцион по льготной программе аренды первый этаж городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке площадью 142 кв. м. Победитель аукциона будет обязан соблюдать охранные обязательства, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Двухэтажное здание усадьбы Шубиных является архитектурной и исторической достопримечательностью столицы. Первый этаж здания будет реализован по программе "рубль за квадратный метр". Здание усадьбы имеет более одного отдельного входа, расположено на проходной улице в самом центре Москвы, поэтому аренда первого этажа будет привлекательна для инвесторов", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Он напомнил, что программа "рубль за квадрат" подразумевает предоставление в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене один рубль за квадратный метр. Цель программы - привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Победитель открытых торгов должен в течение пяти лет провести реставрационные работы исторического объекта, после чего сможет претендовать на льготную арендную ставку. Договор аренды заключается на 49 лет.

В сообщении уточняется, что стартовая цена лота - 4,3 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 21 февраля. Торги пройдут 27 февраля.

По данным пресс-службы, в настоящий момент на городские аукционы выставлены два объекта по льготной программе "рубль за квадратный метр".

Об усадьбе

Территория и застройка усадьбы сформировались в конце XVIII - начале XIX веков. Классический ансамбль главного дома, частично сохранившийся до наших дней, существовал уже в начале XIX века, когда городская усадьба принадлежала Шубиным.

Второй этаж главного здания деревянный, над ним располагается мезонин с пятью широкими окнами. В начале XIX века главный дом имел ампирный фасад и шестиколонный портик.

В тридцатых годах XIX века в усадьбе жил декабрист, участник Отечественной войны 1812 года Михаил Орлов, в гостях у которого бывали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский.

В 1920-х годах здание занимал Московский институт журналистики. Здания главного дома и двух флигелей отнесены к перечню памятников истории и культуры.