В Москве крещенские богослужения пройдут в 461 храме

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Крещенские богослужения пройдут в 461 храме на территории столицы, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС замруководителя территориального органа ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Волков.

"18 и 19 января в Москве пройдут мероприятия, посвященные христианскому праздника Крещения Господня. Меропрития спланированы в 461 храме и церкви в Москве. В целях обеспечения безопасности со всеми служителями церквей нашими cпециалистами поведены инструктажи по использованию открытого огня, соблюдения требования пожарной безопасности, а также проверена исправность пожарной безопасности", - сказал Волков.

Подготовка мест для купаний пока продолжается, уточнил главный государственный инспектор по маломерным судам московского главка МЧС Волков. На сегодняшний день на территории Москвы подготовлены 46 мест, но, по словам Волкова, их количество вырастет. "По данным Росгидромета, побит 129-летний температурный рекорд, что не позволило сформироваться безопасному льду. В этом году лед на водоемах толщиной от трех до 11 см (при безопасной толщине в 25 см), некоторые вообще безо льда", - отметил он.

"В настоящее время с префектурами проводится совместная заключительная работа по определению мест для купания", - подытожил Волков.

Кроме того, всем желающим окунуться в водоемы на Крещение рекомендуется готовиться к этому заранее, хотя начать не поздно и сейчас.

"Желательно к крещенским купаниям готовиться заранее - за неделю, за две, сейчас не поздно начать: по утрам, по вечерам дома принимать холодный душ, обтираться холодной водой, с тем, чтобы организм немного привык к стрессовой ситуации ночью", - сказал Владимир Волков на пресс-конференции в ТАСС.

В то же время, как отметил Волков, не рекомендуется заниматься зимним купанием людям, которые имеют заболевания почек, повышенное артериальное давление, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, а также беременным женщинам. "Не рекомендуется на крещенские купания приходить людям в нетрезвом состоянии, потому что это повышает теплоотдачу организма и может наступить переохлаждение", - подчеркнул он.

Представитель МЧС отметил, что перед погружением следует сделать несколько физических упражнений и отказаться от алкоголя.

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