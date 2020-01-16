"Метрострой" Петербурга в феврале начнет проходку тоннелей в метро Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Компания-генподрядчик Санкт-Петербургской подземки "Метрострой" в феврале приступит к строительству двухпутных перегонных тоннелей участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня в ночную смену на станции "Можайская" петербургские метростроители опустили в стартовый котлован и установили режущее оборудование тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Надежда". Начало проходки запланировано на вторую половину февраля", - говорится в сообщении, распространенном в четверг. До второй половины февраля планируется завершить пусконаладочные работы ТПМК.

В июле 2019 года компания "Метрострой" победила в конкурсе на строительство двухпутных перегонных тоннелей от станции "Можайская" до переходной камеры за станцией "Давыдково" с устройством вентиляционного перекрытия тоннелей, жесткого основания и верхнего строения пути.

По итогам переговоров заказчика "Управления развития строительных технологий" с "Метростроем" компания снизила конечную стоимость работ до 6,9 млрд рублей. Работы предстоит завершить летом 2020 года.

Как сообщал журналистам в феврале генеральный директор "Метростроя" Николай Александров, компания рассматривала возможность участия в конкурсе по строительству Большой кольцевой линии московской подземки с применением собственного ТПМК "Надежда". Компания приобрела комплекс у немецкого производителя Herrenknecht AG в 2013 году за €23 млн.

По данным московских властей, Большую кольцевую линию планируется ввести к 2023 году. На ветке протяженностью 70 км разместится 31 станция.