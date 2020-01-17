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Более 1,2 млн человек бесплатно посетили московские музеи в новогодние праздники

83 музея, подведомственных столичному департаменту культуры, работали бесплатно

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Музеи Москвы в праздничные дни - 2, 3, 4, 5 и 8 января - приняли более 1,2 млн посетителей. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Так, 83 музея, подведомственных столичному департаменту культуры, работали бесплатно 2, 3, 4, 5 и 8 января. За пять дней их посетили 1237063 человека", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, предыдущий рекорд акции - 1,1 млн человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах. Их музеи подготовили больше 300.

Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывали более 400 тыс. человек. На втором месте - "Коломенское" (более 300 тыс. посетителей), на третьем - Мультимедиа-арт-музей (122 тыс. посетителей). "В число площадок, на которых побывало больше всего гостей, также вошли Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва", - отмечается в сообщении.

К Новому году столичные музеи подготовили специальную программу для детей. С декабря там провели 242 елки, на которых побывали более 25 тыс. человек. Самыми посещаемыми стали "Новогодние семейные балы в старинной усадьбе" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. Пушкина. В программе приняли участие 11,6 тыс. человек.

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