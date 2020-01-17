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Специалисты изучат техническую возможность соединения желтой ветки метро Москвы

Заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин отметил, что стоимость центрального участка желтой ветки значительно выше радиальных линий, по его словам, в центре уже достаточно станций метро в шаговой доступности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты рассмотрят техническую возможность и стоимость строительства центрального участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, который соединит две ее уже работающие части. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

В марте 2019 года стало известно, что власти Москвы не планируют полностью отказываться от проекта соединения Солнцевского и Калининского радиусов метрополитена. Потребности по распределению трафика, которые могло бы закрыть соединение Солнцевского и Калининского радиусов, уже частично решены за счет связки с Московским центральным кольцом (МЦК), а также связки со станциями строящейся Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

"По центральному участку Калининско-Солнцевской линии дал поручение посмотреть техническую возможность и стоимость строительства. Главное - ее востребованность с учетом МЦК и БКЛ. Сообщу, как получу результаты", - написал в своем Twitter Хуснуллин в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Он также отметил, что это экономически нецелесообразно. Стоимость центрального участка желтой ветки значительно выше радиальных линий - это и перенос коммуникаций, и освобождение земли с выплатой компенсаций. По его словам, в центре уже достаточно станций метро в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что Солнцевский радиус желтой ветки метро до 2023 года продлят до аэропорта Внуково. На новом участке длиной 5,2 км появится две станции: "Пыхтино" в районе одноименной деревни и "Внуково" - на территории паркингов аэропорта. Трассировка линии метро к аэропорту согласована с местными жителями.

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