В Москве начали заселение жильцов в первый в районе Москворечье-Сабурово дом по реновации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Жителей пяти домов московского района Москворечье-Сабурово начали переселять в первый в муниципалитете дом по реновации. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник управления программы Александр Потехин.

"В стартовый дом 7, строение 2, который находится на улице Борисовские пруды, началось переселение жителей пяти домов района Москворечье-Сабурово по программе реновации. Они раньше проживали по следующим адресам: Каширское шоссе, дома 66, 68, 70, 71, корпуса 1. В настоящее время жителям района выдано 165 писем с предложениями равнозначных квартир. В том числе новое жилье получат жильцы 34 коммунальных квартир", - сказал он.

Потехин добавил, что этот объект дал старт программе реновации в районе Москворечье-Сабурово. "Жилой дом имеет переменную этажность из восьми секций. Отделка фасадов наружных стен выполнена из керамической плитки и фиброцементных плит. <...> На фасаде уже установлены корзины для кондиционеров, лоджии застеклены", - рассказал он.

В жилом доме 313 квартир: однокомнатных - 114, двухкомнатных - 129, трехкомнатных - 68, а также две пятикомнатных. Кроме того, для маломобильных людей оборудовано пять специальных квартир. "В них увеличена ширина коридоров, дверных проемов. Также санузлы оборудованы специальными поручнями", - уточнил Потехин.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.