Росгвардейцы задержали в Москве двух мужчин, стрелявших в воздух

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, стрелявших в воздух на севере столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

"В дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что в районе Лобненской улицы слышны звуки выстрелов. Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили у очевидцев, что двое неизвестных граждан устроили стрельбу из неустановленного оружия. При обследовании территории, прилегающей к месту происшествия, сотрудники вневедомственной охраны по приметам обнаружили и задержали подозреваемых", - рассказали в пресс-службе.

Мужчины стреляли в воздух, отметил собеседник агентства. Для дальнейшего разбирательства 41-летний москвич и 28-летний житель Калуги переданы сотрудникам полиции.