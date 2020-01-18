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Около 3 тыс. человек уже окунулись в проруби в Москве на Крещение

В столице первыми крещенские купания открыли на Борисовских прудах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. человек пришли на крещенские купания в Москве, около 3 тыс. из них окунулись в проруби. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На 21:00, по данным Московской поисково-спасательной службы на водных обьектах, на водоемы в зонах ответственности спасателей пришло более 5,5 тыс. людей. Из них около 3 тыс. купались", - сообщили в департаменте.

Как сообщили в пресс-службе, больше всего людей отмечается на озере Святое, Мещерское и в Строгине. Первыми крещенские купания в субботу открыли на Борисовских прудах.

Массовое посещение крещенских купелей ожидается после полуночи. "Во всех местах для купания дежурят более 200 спасателей, а также сотрудники полиции и скорой помощи. Спасатели рекомендуют купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности", - добавили в департаменте.

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