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Облачная погода и около нуля градусов ожидаются в Москве 19 января

В ночь 20 января местами ожидаются небольшие осадки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облачная погода преимущественно без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дневная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь 20 января в Москве сохранится такая же температура, местами ожидаются небольшие осадки.

Синоптики прогнозируют западный ветер скоростью 5-10 м/ с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов.

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Россия
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