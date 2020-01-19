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Более 50 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

Наибольшее количество людей пришло на Святое озеро
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек к 10:00 утра воскресенья окунулись в крещенские купели в Москве, всего к местам купаний пришли около 90 тыс. жителей и гостей столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

"К 10 утра более 87 тыс. человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тыс. купались. Наибольшее количество людей пришло на Святое озеро - около 10 тыс. и на пруды в Сокольниках и Южном Бутово - более 5 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крещенские купания в Москве проходят организованно.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.

Теги
Россия
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