{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 125 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

Всего праздничные мероприятия прошли в 461 храме и церквях города

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 125 тыс. человек стали участниками крещенских купаний в Москве, всего праздничные мероприятия в столице посетили свыше 200 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Праздничные мероприятия прошли в 461 храме и церквях города. Численность участников мероприятия составила более 200 тыс. человек, непосредственно искупавшихся - более 125 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему времени все мероприятия, связанные с Крещением, завершены.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение автомобилей на Волгоградском проспекте ограничено из-за двух ДТП
Источник в экстренных службах сообщил, что столкнулись семь машин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС