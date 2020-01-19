Более 125 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 125 тыс. человек стали участниками крещенских купаний в Москве, всего праздничные мероприятия в столице посетили свыше 200 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Праздничные мероприятия прошли в 461 храме и церквях города. Численность участников мероприятия составила более 200 тыс. человек, непосредственно искупавшихся - более 125 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему времени все мероприятия, связанные с Крещением, завершены.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.