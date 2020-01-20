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Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 20 января

Порывы западного ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

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