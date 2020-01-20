Более 60 тыс. человек посетили ассамблею "Здоровая Москва" на ВДНХ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ассамблея "Здоровая Москва", которая прошла на ВДНХ с 16 по 19 января, привлекла более 60 тыс. человек, сообщается на сайте мэра столицы.

"В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи "Здоровая Москва", которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. Мы видим, что мероприятие понравилось жителям. За четыре дня работы ассамблею посетили более 60 тыс. человек - это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В день открытия ассамблеи мэр столицы Сергей Собянин выступил на пленарном заседании и сообщил, что в ближайшие годы в городе построят новые объекты здравоохранения общей площадью более 1 млн кв. м. Он добавил, что город в пять-шесть раз увеличит объемы финансирования медицинского строительства. Собянин также отметил цифровизацию столичного здравоохранения и возможности, которые предоставляют пациентам современные технологии.

В рамках ассамблеи прошла интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций. Можно было пройти экспресс-обследования, сдать анализы и узнать свою группу крови. Наибольшей популярностью пользовались машина скорой помощи, оснащенная УЗИ-аппаратом и ЭКГ, стенд лор-диагностики и зона донорства. По итогам четырех дней более тысячи человек проверили лор-органы у ведущих врачей на самом современном оборудовании, свыше 700 гостей ассамблеи обследовали сердце. Кроме того, более 100 человек стали донорами, пополнив банк на 50 литров крови.

"Гостям также представили первую московскую школу для пап "Я - папа!". Всех желающих мужчин научили пеленать, кормить и купать младенцев. Воспользовались такой возможностью более 200 мужчин. А еще 1200 попробовали на себе имитатор схваток в рамках партнерских родов", - добавляется в материале.

Для взрослых и детей были организованы мастер-классы по цветотерапии, гончарному делу, рисованию и пластилинографии. Помимо этого, гостям предложили разрисовать панно, которое будет выставлено в Морозовской детской городской клинической больнице по окончании ассамблеи.

Об ассамблее

Ассамблея "Здоровая Москва" прошла с 16 по 19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Все желающие смогли посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия ассамблеи были открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.

Всего на ассамблее было организовано более 90 дискуссий и экспертных сессий, 14 открытых лекций и встреч с мировыми специалистами. Программа охватила практически все направления современной медицины. Ключевыми темами стали цифровизация здравоохранения, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина в больших городах.