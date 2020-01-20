Подозрительных предметов в "заминированных" школах Москвы не найдено

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спецслужбы провели проверки в московских школах, куда в понедельник поступили сообщения о минировании, подозрительных предметов не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

"Двадцатого января поступили сообщения о минировании нескольких школ. Все образовательные организации тесно взаимодействуют с сотрудниками спецслужб, которые оперативно принимают решение об эвакуации и проверяют здания <...> В настоящий момент по результатам проверок опасных предметов в школах не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при эвакуации школьников временно размещали в соседних школьных корпусах, управах или других подходящих помещениях. Дети находились в безопасности, под присмотром учителей.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что более 150 объектов, в том числе торговые центры, школы, детские сады, 11 районных судов и все станции московского метрополитена проверяют в понедельник из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, угрозы поступают во все больницы города.