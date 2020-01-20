Более 200 тыс. человек проголосовали за темы Московской недели предпринимательства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 200 тыс. участников проекта "Активный гражданин" проголосовали за основные темы для обсуждения на Московской неделе предпринимательства, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

Наиболее популярными темами среди голосовавших стали молодежное предпринимательство (21,8%), стартапы (16,5%), социальное предпринимательство (15,7%), креативные индустрии (10,6%), развитие франчайзинга (8,1%) и тема экспорта (6,6%). Всего свои предложения для тем прислали более 1,8 тыс. человек, отмечается в сообщении.

"Молодежь все чаще интересуется перспективами открыть свое дело - отсюда и запрос на более глубокое вовлечение молодых людей в бизнес. Что касается стартапов, это очевидный ответ на цифровизацию, которая сегодня охватывает уже все сферы нашей жизни. А стремление общества охватить вниманием всех нуждающихся в помощи требует увеличения доли социального предпринимательства", - приводит портал слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Московская неделя предпринимательства в 2020 году пройдет в третий раз, основными целями мероприятия являются развитие потенциала малого и среднего бизнеса, формирование предпринимательской культуры и создание бизнес-сообщества. В 2019 года она собрала свыше 60 тыс. гостей из разных стран мира.