Встроенная система обеззараживания установлена в 2,7 тыс. вагонах московского метро

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский метрополитен закупил 2,7 тыс. инновационных вагонов "Ока" и "Москва", в которые входит встроенная автоматическая система обеззараживания, сообщил в понедельник журналистам первый замначальника московского метро Дмитрий Дощатов.

"В состав инновационных поездов "Ока" и "Москва" встроены ультрафиолетовые лампы, благодаря их излучению и происходит обеззараживание воздуха. Таких вагонов у нас 2,7 тыс. Новые подвижные составы курсируют на линиях метро: Таганско-Краснопресненская, Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская, Арбатско-Покровская, Филевская, Калининская-Солнцевская, Сокольническая, Некрасовская и БКЛ", - сказал Дощатов.

Также он отметил, что всего на линиях метрополитена курсирует порядка 6 тыс. вагонов. В дневное и ночное время проводится тщательная обработка эскалаторов, пассажирской зоны для поддержания необходимого санитарного состояния метро.

Начальник Медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис рассказала, что технологические процессы влажной уборки всей инфраструктуры метро сопровождаются профилактической дезинфекцией. "Применяются химические компоненты, разрешенные для использования на объектах метрополитена, безопасные для здоровья человека и имеющие широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется перилам и поручням. Ультрафиолет также оказывает губительное действие на клеточную структуру микроорганизмов", - отметила врач.

Во время эпидемиологического сезона усиливается обработка на станциях и в вагонах поездов. "Мы ежегодно проводим вакцинацию наших сотрудников от гриппа. В 2019 году мы привили почти 45 тыс. работников метро, что составляет более 76% от всего количества, из них работников локомотивных бригад около 6 тыс. человек. Это 90% от всех локомотивщиков", - подчеркнула она.

Существуют также переносные кварцевые установки, использующиеся в вагонах старого образца. Работа по обеззараживанию происходит в депо, во время ночного отстоя подвижного состава, с определенным временным интервалом.