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Выставка о военном времени открылась в центрах "Мои документы" в Москве

Экспозиция посвящена вещам, которые помогали людям не падать духом во времена войны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экспозиция выставочного культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории" обновилась в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве. Новый блок "Искусство, любовь и война" посвящен тем, вещам, которые помогали людям не падать духом во времена Великой Отечественной войны. Об этом во время открытия в понедельник рассказала директор московских центров госуслуг "Мои документы" Ольга Фефелова.

"Мало кто представляет себе, в каких условиях создавались бессмертные шедевры искусства. Многие произведения знакомы нам с детства и трогают до глубины души, в каком бы возрасте их не читали или перечитывали. Обновленные аудио- и видеоинсталляции свидетельствуют о неразрывной связи войны и искусства. Посетители могут услышать голоса известных артистов, которые призывали бойцов быть смелыми и не отступать перед лицом врага, а также увидеть кадры выступлений фронтовых театров, узнать удивительные факты о творчестве того времени", - пояснила Фефелова.

На интерактивной панели также можно будет увидеть военно-оборонные плакаты "Окна ТАСС".

Специально для выставки Главархив Москвы предоставил подлинные военные газеты и печатные издания, среди которых есть типографский экземпляр гимна Советского Союза 1944 года издания, художественно оформленные открытки, программы и афиши представлений московских цирков и концертов Московской государственной филармонии, пособия для агитбригад художественной самодеятельности. На новой выставке также представлены издания сборников стихов и ноты музыкальных произведений, созданных в военные годы.

"Особый интерес представляют документы поэта Евгения Долматовского, автора известного романа в стихах "Добровольцы" и текстов к таким любимым не одним поколением слушателей песням, как "Любимый город" и "Случайный вальс". На выставке можно увидеть редкие издания песен на стихи Долматовского за 1942-1944 годы и принадлежавший поэту блокнот со стихотворениями и заметками", - сообщил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Выставка "Москва - с заботой об истории" создана на основе материалов, собранных в ходе одноименного проекта. Через любой столичный центр госуслуг можно передать в Главное архивное управление города Москвы семейные реликвии времен войны, где их сохранят и при необходимости отреставрируют. Благодаря акции, стартовавшей в апреле 2019 года, граждане уже передали более 6 тыс. документов и вещей. Выставочный проект "Москва - с заботой об истории" открыт для посещения в 20 центрах "Мои документы", с полным списком можно ознакомится на их официальном сайте.

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