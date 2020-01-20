Хаски-парк в Москве временно закроют из-за сообщений о плохом содержании собак

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Площадку с хаски в Измайловском парке в Москве временно закроют после появления информации о ненадлежащем содержании собак, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе зоны отдыха.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в хаски-парке в Измайлово якобы царит антисанитария, собаки находятся в плохом состоянии. К постам в соцсетях прилагались фотографии.

"В связи с обилием поступившей информации из СМИ и социальных сетей: данный случай требует разбирательств. До момента выяснения всех обстоятельств работа площадки приостановлена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, многие фотографии и видео, использованные в сюжетах СМИ и соцсетях, не были сняты на территории парка. "К сожалению, их распространение не способствует объективности освещения всей ситуации", - добавил он.

Как сообщается на сайте хаски-парка, посетители могут взять с собой собаку на прогулку или контактировать с животными в вольере. Также при наличии снега можно прокатиться на собачьей упряжке, запряженной сибирскими хаски.