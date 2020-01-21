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Облачная погода и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

Из-за ветра в столице объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 21 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах нуля - 5 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градусов.

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Россия
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