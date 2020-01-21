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В МЧС предупредили о ветре до 17 м/с в Москве

Кроме того, прогнозируется, что ночью и утром 22 января местами пройдет мокрый снег

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют усиление порывистого ветра в столице до 17 м/с с 21 по 22 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11 часов утра 21 января с сохранением до 10 часов утра 22 января местами по Москве ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ночью и утром 22 января местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

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