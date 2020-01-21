Московский завод по производству гофрокартона получил льготный заем на модернизацию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский завод компании Smurfit Kappa, который специализируется на производстве гофрокартона, получил льготный заем от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в размере 120 млн рублей. Компания планирует направить эти средства на увеличение объемов производства и модернизацию оборудования, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В 2017 году компании присвоен статус промышленного комплекса, что дало ей право на получение льгот по налогу на прибыль, недвижимое имущество и землю. Одной из преференций такого статуса также является возможность получить льготный заем в столичном фонде. Благодаря полученным средствам предприятие запустит новую линию, которая заменит две существующие", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По его словам, при выходе на максимальную производительность компания планируется получить дополнительно более 400 млн рублей выручки в год, а сумма налоговых отчислений в городской бюджет вырастет на 12% и составит не менее 30 млн рублей в год.

Московский завод компании Smurfit Kappa планирует в 2020 году инвестировать около 0,5 млрд рублей в развитие производства.

Компания Smurfit Kappa образована в 2005 году за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group и нидерландской компании Kappa Packaging. В августе 2017 года компания приобрела московское предприятие по производству гофрокартона и гофротары - ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "Союз". Завод производит различные виды упаковки, в том числе картонные короба, диски-основания для пиццы и тортов, бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов, гофрированную бумагу. Являясь единственным в Москве предприятием по производству гофрокартона полного цикла, завод занимает 7% российского рынка гофрокартонной упаковки. Более 65% продукции завода потребляется в Москве. Среди основных клиентов - промышленные предприятия "Вимм-Билль-Данн", "Царицыно", "Дымов", "Ударница", "Кока-Кола".