Бочкарев намерен продолжить реализацию всех программ Москвы на посту заммэра

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной и строительной политики Андрей Бочкарев намерен продолжить реализацию всех столичных программ на этом посту, сообщил он ТАСС.

Мэр Москвы 21 января подписал указ, согласно которому вице-мэром по вопросам градостроительной и строительной политики стал Андрей Бочкарев вместо Марата Хуснуллина, который был назначен указом президента заместителем председателя правительства России.

"Для меня было большой честью работать под руководством Марата Хуснуллина. За период его работы был сделан огромный шаг в развитии города. Желаю ему успехов на новом поприще. Мы продолжим реализацию всех столичных программ: строительства объектов метрополитена и дорожно-транспортной инфраструктуры, социальных объектов, программы реновации и улучшения инвестиционного климата", - сказал Бочкарев.