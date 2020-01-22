Десять судов проверяют в Москве после анонимных сообщений о минировании

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в Коптевском и Головинском судах Москвы после получения анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил по электронной почте о минировании Коптевского и Головинского судов. Из здания, где расположены эти учреждения, идет эвакуация, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для проверки анонимного сообщения", - сказал собеседник агентства.

Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили также в Чертановском, Хорошевском, Пресненском, Никулинском, Нагатинском, Лефортовском, Солнцевско и Измайловском районных судах.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные проводили проверку сообщений об угрозах взрывов, однако эта информация во всех случаях оказывалась ложной.