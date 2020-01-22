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Более 108 тыс. кустарников высадят на благоустроенных улицах Москвы весной

Больше всего появится кустов кизильника и рябинника

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Благоустроенные улицы, площади, скверы и набережные Москвы весной планируют украсить более 108 тыс. кустарниками, их высадят более 20 видов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

"Более 108 тыс. кустарников высадят весной 2020 года на благоустроенных в прошлом году московских улицах и площадях, в переулках, скверах и на набережных. Их украсят в общей сложности более 20 видов кустарников. Работы планируется провести в период с середины апреля до конца мая. Подбор и заготовка кустарников были сделаны осенью 2019 года, а с наступлением теплых дней специалисты начнут высадку растений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего появится кустов кизильника и рябинника - по 27 тыс. растений. Кроме того, высадят порядка 20 тыс. кустов снежноягодника и более 18 тыс. спирей разных видов. Уже этим летом на столичных улицах зацветут также сирень, чубушник, гортензии и розы морщинистые. Высадят массивы дерна, боярышника, пузыреплодника, лапчатки.

Одно из необычных растений, которое появится этой весной на улицах города - стефанандра надрезаннолистная. Это экзотический ажурный кустарник, который иногда называют мужским венком. У стефанандры нарезная, зубчатая листва, а весь куст покрывают нежные мелкие белые цветы зеленоватого оттенка.

"В подборе кустарников для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения, имеющие наибольшую декоративную привлекательность и цветущие в разное время. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса", - добавляется в материале.

На улицах с оживленным трафиком все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. Там, где это возможно, работы проводятся также в дневное время. В высадке кустарников планируется задействовать более 50 рабочих.

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