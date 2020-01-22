Четыре птенца появились у краснокнижных бакланов в Московском зоопарке

"Птенцы появились на свет 6 января. Это первое потомство, полученное в столичном зоопарке в новом году. Сейчас маленькие бакланы все время проводят в своем гнезде, рядом с родителями. Самка и самец по очереди кормят их полупереваренной рыбой, а также следят, чтобы никто из птенцов ненароком не выпал из гнезда. Несмотря на совсем небольшой возраст, бакланы уже довольно подвижны, и с каждым днем все активнее высовываются из гнезда, издавая призывный писк, который сообщает родителям о том, что они снова проголодались", - говорится в сообщении.

В природе у бакланов обычно вылупляются один-два птенца. Однако выкормить их порой бывает непосильной задачей для родителей. В условиях зоопарка пернатым регулярно дают отборную рыбу, поэтому выкормить даже четверых птенцов для них не составит труда. Кроме того, за тем, как подрастает потомство бакланов, круглосуточно следят специалисты-орнитологи, готовые в любой момент прийти на помощь и при необходимости выкормить малышей вручную.

Большой баклан занесен в Международную Красную книгу. Также по этому виду ведутся региональные Красные книги во многих регионах России, в том числе в Карелии, Бурятии, Мурманской области. Большой баклан вполне оправдывает свое название. Его размеры внушительны: взрослая особь в среднем достигает 100 см в длину, 4 кг по весу, а размах ее мощных крыльев может превышать 1,5 м. Самки мельче самцов, однако в остальном птиц разного пола сложно различить между собой. Для них всех характерно черное оперение с металлическим отливом на груди и шее, а вот на спине и крыльях перья темно-оливковые с чешуйчатым черным рисунком.

"В природе бакланы обычно приносят потомство в летний период. Однако в нашем зоопарке для птиц созданы максимально комфортные условия содержания, так что они могут выводить птенцов в любое время. В этом году гнездование у бакланов началось после переезда в павильон "Птицы и бабочки из открытого вольера, где они провели всю весенне-летнюю пору. Пара птиц достаточно быстро заняла самое удобное место, а затем принялась обустраивать гнездо. Яйца заботливые родители насиживали попеременно, также они разделяют заботу о подрастающем потомстве и сейчас", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Сейчас птенцы разительно отличаются от своих величественных родителей. Вес самого крупного из них равен 300 г, а самый младший весит всего 200 г. Однако уже через полтора месяца бакланы догонят по размеру взрослых птиц и начнут оперяться. Понаблюдать за подрастающими бакланами и их родителями можно в павильоне "Птицы и бабочки", где они соседствуют с кудрявыми и розовыми пеликанами.