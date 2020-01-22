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Жители Москвы сдали на переработку более 22 тыс. елей

В прошлом году за первые две недели акции было собрано около 11 тыс. новогодних деревьев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 22 тысяч новогодних деревьев сдали на переработку за две недели в рамках акции "Елочный круговорот", что в два раза больше показателей за аналогичный период 2018 года. Об этом в среду сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Приемка у горожан елей, сосен, пихт на утилизацию проводится бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в щепу.

"С 5 января жители столицы сдали на переработку уже более 22 тысяч новогодних деревьев. В прошлом году за первые две недели акции было собрано около 11 тысяч елей", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что акция продлится до конца февраля. Всего в столице работает около 400 точек приема новогодних деревьев на утилизацию.

В 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018 году - 7 тыс., а в 2019 году - более 27 тыс.

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