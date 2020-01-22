В московском аквапарке ребенок едва не утонул, пока спасатель спал на посту

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ребенок получил травмы и чуть не утонул в столичном аквапарке "Лужники", в то время как спасатель спал на своем посту и не оказал ему помощь. Как сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах, идет проверка случившегося.

По данным источника, поступило сообщение от женщины о том, что 20 января она посещала со своими детьми аквапарк "Лужники". "Заявительница во время отдыха увидела, что ее девятилетнего сыны накрыло большой волной, засасывает в слив и он не может выбраться. Ребенок начал захлебываться, а в это время спасатель, как отметила женщина, спал на своем рабочем месте вместо того, чтобы оказать помощь", - сказал собеседник агентства.

В итоге, как отметил источник, ребенка удалось спасти, он сильно испугался и получил ссадины, с которыми пришлось обращаться к медикам. "В настоящий момент мальчику ничего не угрожает, а правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося", - добавил он.