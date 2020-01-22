Вертолетный клуб со спа-комплексом построят в ТиНАО

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вертолетный клуб построят в деревне Рогозино в ТиНАО на площади более 4 тыс. кв. м, там же создадут спа-комплекс, бильярдную и парковку на 42 места. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство вертолетного клуба в Новой Москве. Объект возведут на улице Соловьиная в деревне Рогозинино, уч. 15 (Первомайское) за счет инвестора. Общая площадь новостройки составит свыше 4 тыс. кв. м. Срок действия разрешения на строительство - до октября 2020 года", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

На объекте расположится ангар для базирования личных вертолетов членов клуба. Максимальная вместимость - до 15 вертолетов легкого класса типа R44, R66, Bell206. Транспортировка вертолетов в ангар от существующей вертолетной площадки, расположенной на юге участка, осуществляется буксировочными тележками на электрической тяге.

Над ним расположена двухэтажная зона для обслуживания членов клуба, пилотов и посетителей. Здесь обустроят бильярдную, кафетерий и мини спа-комплекс, конференц-зал, кабинет врача, офис, гардеробные пилотов с душевыми, комнаты персонала и охраны и другое. При проведении мероприятий на территории вертолетного клуба могут разместиться до 50 человек. На прилегающей территории выполнят благоустройство, создадут парковку на 42 машины.

"По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на объектах ТиНАО. К проверкам вертолетного клуба будут привлекаться специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые выполнят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", - отметил Антосенко.