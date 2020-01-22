Более 1 тыс. идей подали москвичи за первый день работы краудсорсинг-проекта по МЦД

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москвичи предложили более 1 тыс. идей в рамках первого в 2020 году краудсорсинг-проекта, который посвящен Московским центральным диаметрам. Об этом в среду журналистам рассказала руководитель комплекса информирования МЦД департамента транспорта города Москвы Анна Лапушкина.

"Первый проект, посвященный МЦД, запустили в столице 21 января. За сутки уже поступило более 1 тыс. предложений и идей от 11 тыс. жителей столицы. Для нас краудсорсинг-проект - это очень важный шаг в нашей компании по работе с пассажирами", - рассказала Лапушкина. Она добавила, что сбор идей закроется 24 января в полночь.

"От наших пассажиров мы ждем предложения о том, как улучшить станции, поезда, а также как лучше информировать пассажиров и какие стоит проводить мероприятия в нашем демонстрационном павильоне МЦД. После сбора всех предложений наши специалисты обязательно все рассмотрят и проанализируют", - сказала Лапушкина.

Краудсорсинг-проект

Площадка краудсорсинг-проекта была запущена в 2014 году. Технология краудсорсинга позволяет заинтересованным людям высказываться и обсуждать идеи. Предложения, которые получают наибольшую поддержку участников проекта, реализовывают. За пять лет более 200 тыс. москвичей присоединились к 21 проекту, предложили около 100 тыс. идей, из которых более 3,5 тыс. эксперты отобрали для дальнейшей реализации.