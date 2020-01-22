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Открытие трех детских технопарков запланировано в Москве в 2020 году

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в столице уже функционируют 17 детских технопарков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Три детских технопарка откроют в Москве в 2020 году. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"В этом году планируем дополнить уже существующие 17 детских технопарков еще тремя. В течение месяца будет еще один открыт", - сообщил Фурсин.

Он добавил, что технопарки оснащаются новыми компетенциями. На данный момент уже существует более 80 лабораторий, в которых дети могут получить знания в разных областях - от робототехники до химии, а также по IT-специальностям, программированию, моделированию.

Ранее руководитель департамента заявлял, что количество технопарков в Москве может увеличиться до 50 в ближайшие три года, сейчас в городе ведут свою деятельность 36 технопарков.

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