Пьяный мужчина прокатился на сцепке вагона в метро Москвы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пьяный мужчина нарушил требования транспортной безопасности, прокатившись в столичном метро на сцепке последнего вагона поезда. Нарушитель был задержан на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и оштрафован. Об этом ТАСС в среду сообщила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

"На станции метро "Печатники" сотрудником полиции при обходе станции был замечен нарушитель. Молодой человек, находившийся на сцепке последнего вагона прибывающего на станцию электропоезда, спрыгнул на платформу. Задержанным оказался 20-летний житель Московской области, который был в состоянии опьянения", - сказала она.

По словам Гузь, в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Нарушитель оштрафован судом на 20 тыс. рублей.