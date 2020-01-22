Строители готовят котлован для Национального космического центра в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Строители Национального космического центра в Москве приступили к подготовке котлована. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роскосмоса со ссылкой на доклад госкорпорации о реализации этого проекта, подготовленный по поручению Дмитрия Медведева от 23 января 2019 года, занимавшего тогда пост премьер-министра РФ.

"В настоящее время АО "Мосинжпроект" на земельном участке под строительство Национального космического центра проведены подготовительные работы по установке защитно-охранных ограждений и планировке грунта. Ведутся работы по подготовке котлована, изыскательские работы, работы по заливке фундамента, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство комплекса зданий центра", - сказали в пресс-службе.

Также Роскосмос и правительство Москвы разрабатывают концепцию развития высвобождаемой территории Центра Хруничева и подбирают потенциальных резидентов инновационного научно-производственного кластера, филиала особой экономической зоны "Технополис-Москва", который будет располагаться на территории Центра им. М.В. Хруничева.

В госкорпорации напомнили, что в прошлом году ее генеральный директор Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин утвердили состав рабочей группы при правительстве Москвы по вопросу реализации комплексного плана развития территории Центра Хруничева и строительства Национального космического центра. Учреждено совместное предприятие ООО "Национальный космический центр". Эти факты также отражены в докладе. "Госкорпорацией "Роскосмос" совместно с правительством Москвы проведена работа по подготовке бизнес-плана, финансовой модели и плана-графика реализации проекта по созданию НКЦ. Бизнес-план и план-график рассмотрены и одобрены наблюдательным советом госкорпорации "Роскосмос", - следует из основных тезисов документа.

Кроме того, в июне-июле 2019 года был организован и проведен конкурс по выбору архитектурно-градостроительной концепции создания Национального космического центра. Победителем стало архитектурное бюро UNK Project.

О Национальном космическом центре

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.