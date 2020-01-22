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Более 40 хостелов в жилых домах выявлено в Москве по обращениям жителей за три месяца

Наибольшее количество жалоб направили жители Центрального административного округа

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники Мосжилинспекции за три месяца действия официального запрета на размещение хостелов в жилых помещениях проверили 207 квартир, в 41 из которых были выявлены незаконно размещенные хостелы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

Предметом проверок Мосжилинспекции является соблюдение гражданами обязательных требований к использованию жилых помещений. В связи с вступлением с 1 октября 2019 года запрета на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг Мосжилинспекция по обращениям в плановом режиме проводит проверки и, в случае выявления хостелов в квартирах, добивается их закрытия в установленном порядке.

"В период с 1 октября по 31 декабря 2019 года в Мосжилинспекцию поступило 178 обращений от жителей по вопросу неправомерного использования 207 квартир. По 76 квартирам - информация не подтвердилась, в семи - установлен факт предоставления гостиничных услуг, собственникам помещений выданы предписания на устранение нарушений. По 34 квартирам уже имеются решения судов о недопустимости использования жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. По таким решениям судов, материалы для исполнения, передаются в службу судебных приставов с целью контроля за исполнением решения суда", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сегодняшний день по предписаниям Мосжилинспекции три хостела, расположенных в квартирах многоквартирных домов, прекратили деятельность, еще четыре - на контроле до окончания срока предписания. Собственникам остальных квартир Мосжилинспекцией направлены уведомления о предстоящих проверках. Владельцы квартир, не представивших доступ в помещение, уведомлены повторно. В случае воспрепятствования проведению проверки инспекция будет добиваться в суде обеспечение принудительного доступа в помещения.

Наибольшее количество жалоб направили жители районов Замоскворечье и Тверской Центрального административного округа; по всем поступившим обращениям Мосжилинспекция проводит проверочные мероприятия, отметили в ведомстве.

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