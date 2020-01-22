Ресин: московский стройкомплекс может положиться на опыт нового вице-мэра Бочкарева

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Масштабные и неординарные задачи стоят перед новым заместителем мэра Москвы по строительной политике Андреем Бочкаревым, столичный стройкомплекс может положиться на его опыт, считает председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 января подписал указ, согласно которому вице-мэром по вопросам градостроительной и строительной политики стал Андрей Бочкарев вместо Марата Хуснуллина, который был назначен указом президента заместителем председателя правительства России.

"От всей души поздравляю Андрея Юрьевича с назначением на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства! <…> Сегодня перед правительством столицы и, конечно, перед новым руководителем стройкомплекса города стоят масштабные и неординарные задачи: реновация, создание комфортной и доступной среды, увеличение темпов инфраструктурного, социального и жилищного строительства на территориях Новой Москвы", - сказал Ресин ТАСС в среду.

Он добавил, что необходимо обеспечить высокий уровень жизни москвичей, важно не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать планку требований к себе и развитию города с точки зрения градостроительной политики.

"Я уверен, что московский стройкомплекс может всецело положиться на знания, профессионализм и многолетний опыт работы Андрея Юрьевича. Предстоит много работы, строительная отрасль и подходы меняются у нас на глазах, можно сказать, стремительно. Когда у руля процесса стоит компетентный, неравнодушный и опытный специалист, все решаемо", - отметил Ресин.

Ресин с начала 90-х годов по 2011 год курировал градостроительный комплекс Москвы.