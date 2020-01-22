Водителям в Москве рекомендовали пользоваться метро и МЦД из-за снегопада и гололеда

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщается в среду в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В материале отмечается, что в Москве начался снегопад, на дорогах местами гололед. Осложняет ситуацию плохая видимость. "Движение замедлилось, вечером могут быть затруднения. По возможности, вечером выбирайте московское метро, Московские центральные диаметры, Московское центральное кольцо", - говорится в сообщении.

Днем 22 января в Москве температура воздуха составит от нуля до двух градуса тепла. В ночь на 23 января она может опуститься до минус пяти градусов. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 22 января объявлен желтый уровень опасности.