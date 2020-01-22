Сразу два температурных рекорда было установлено в Москве за несколько часов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Два температурных рекорда подряд было установлено в Москве за несколько часов, температура в столице превысила показатели 1898 года и 1999 года, сообщила ТАСС в среду главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, отметив, что в этом есть "метеорологическая хитрость".

"Дело в том, что ночь у нас, метеорологов, считается с 21:00 прошедших суток до 09:00 текущих суток, потому с поздними рекордами часто путаница. Например, вчера в 22:00 у нас температура составила 4,1 градуса тепла, то есть это, с метеорологической точки зрения, уже ночь среды, а для обычных людей - еще вторник. Можно посчитать это рекордом вчерашних суток, 21 января (предыдущий рекорд принадлежит 1898 году, тогда температура воздуха составила 3,8 градуса тепла - прим. ТАСС)", - сообщила собеседница агентства.

По словам Макаровой, буквально через несколько часов был установлен очередной рекорд, если считать начало нового дня с 21:00, как это принято у метеорологов. "Где-то около полуночи было 4,3 градуса, а это выше рекорда этого дня, 22 января, который был установлен в 1999 году", - отметила она.

С начала января в Москве уже установлено два рекорда, а за весь декабрь - всего три, отметила метеоролог.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В частности, ближайшие дни в столице климатическая норма будет превышена на 12 градусов. Рекорд же тепла принадлежит зиме 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.