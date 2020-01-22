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Экстренное предупреждение о мокром снеге распространено в Москве

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 ожидаются мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до 21:00 мск среды в Москве ожидаются мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - сказали в главке.

Ранее аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Московской области. В ведомстве, в частности, рекомендовали водителям снизить скорость и воздержаться от резких маневров на дорогах.

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