Экстренное предупреждение о мокром снеге распространено в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до 21:00 мск среды в Москве ожидаются мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - сказали в главке.

Ранее аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Московской области. В ведомстве, в частности, рекомендовали водителям снизить скорость и воздержаться от резких маневров на дорогах.