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В Москве ожидается небольшой снег

Температура воздуха снизится до пяти градусов мороза

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и до минус пяти градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит три-пять градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус семи градусов.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 23 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 8 - минус 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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