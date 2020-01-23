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Владельцы хостелов в Москве за три года были оштрафованы на сумму 10 млн рублей

За это время более 100 хостелов, функционировавших с нарушениями санитарного законодательства в квартирах жилых домов, закрыли

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. штрафов на сумму свыше 10 млн рублей выписаны учредителям хостелов в Москве в период с 2016 года по настоящее время, при этом количество жалоб от москвичей на деятельность хостелов за три года сократилось на 28%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"По нарушениям, выявленным в ходе плановых и внеплановых проверок, с 2016 года по настоящее время было вынесено более 1 тыс. административных штрафов на сумму свыше 10 млн рублей в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг временного проживания с нарушениями требований действующего законодательства", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что управление Роспотребнадзора в столице осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг временного размещения граждан, в том числе в хостелах. Преимущественными основаниями для проведения проверок являются обращения жильцов многоквартирных домов на беспокойство, которое причиняют проживающие в хостелах граждане и отсутствие изолированного входа в помещения хостелов. По итогам проверок проводимых управлением более 100 хостелов, функционировавших с нарушениями санитарного законодательства в квартирах жилых домов, прекратили свою деятельность в 2016-2018 годах.

Депутаты Госдумы 6 марта 2019 года утвердили поправки в жилищный кодекс, запрещающие размещение хостелов и оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов и при отсутствии изолированного входа в помещения хостелов. С 1 октября 2019 года эти требования вступили в силу.

"В 2019 году количество поступивших жалоб от москвичей на деятельность хостелов сократилось на 28% по сравнению с 2016 годом. По всем поступающим обращениям Управлением проводятся предварительные проверки и контрольно-надзорные мероприятия. По фактам грубых нарушений требований санитарного законодательства (в т. ч. по факту размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа) за 2019 год приостановлена деятельность по суду 19 хостелов", - сообщили в управлении.

Там уточнили, что основанием для закрытия хостелов по-прежнему остаются факты их размещения в жилом доме при отсутствии изолированного входа, изолированной от жилых квартир вентиляции, отсутствии естественного освещения, переуплотнение и другие нарушения. Таким образом, в случае если хостел размещен в квартире без ее перевода в нежилой фонд, отсутствует отдельный вход в помещения хостела, функционирование хостела ухудшает условия проживания жителей, они могут обратиться письменно или через электронный портал для обращений граждан на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве с жалобой, по которой будет проведена проверка. При подтверждении фактов нарушений требований действующего законодательства материалы проверки будут направлены в суд для приостановления, либо запрета деятельности хостела.

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